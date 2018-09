Braunschweig. IM BZV Medienhaus gibt es am morgigen Samstag, 8. September, Vorträge und eine Messe.

Am Samstag ist Infotag rund ums Wandern

Er ist der einzige Achttausender des Harzes: Benno Schmidt, besser bekannt als „Brocken-Benno“­ – immerhin ist der 86-Jährige schon über 8000 Mal auf den höchsten Berg des Harzes gestiegen. Am Infotag zum Thema Wandern, der am morgigen Samstag, von 10 bis 17 Uhr im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23 in Braunschweig, stattfindet, stellt Benno Schmidt sein neues Buch „Brocken-Benno – der einzige Achttausender im Harz“ vor. Der Vortrag beginnt um 10.30 Uhr. Schmidt wird über seine Erlebnisse auf seinen Wanderungen und über seine tiefe Leidenschaft für den Brocken erzählen. Eine Signierstunde schließt sich an.

Besucher des Infotags können in weiteren spannenden Vorträgen erfahren, wie und wo sie in Zukunft ihre Wanderschuhe schnüren können. Die Ernährungsexpertin Birgit Leuchtmann-Wagner von der Barmer wird im Vortrag „Ist meine Brotzeit gescheit – Essen auf der Wanderzeit“ berichten, welchen Proviant man am besten im Wanderrucksack mit dabei haben sollte. Der Vortrag beginnt um 11.30 Uhr.

Um 12.15 Uhr und um 14.45 Uhr wird Dr. Richard Goedeke, Wander- und Kletterexperte aus Braunschweig, aus seinem Buch „Geheimnisvolle Pfade im Harz – 37 Wanderungen zu mystischen Orten in der Natur“ vorlesen und Tipps zu guten Wanderzielen im Harz geben. „Ernährung im digitalen Zeitalter“ lautet der Titel des Vortrags, den Viktor Bresse, der Sportliche Leiter von Fitnesswelt Braunschweig, ab 14 Uhr halten wird.

Der Eintritt zum Infotag „Wandern“ unseres Medienhauses ist frei. Neben den Vorträgen präsentieren sich Aussteller aus der Region – und zeigen Ihnen, weshalb sich das Wandern bei uns lohnt.

Wandern Sie mit uns!

Auf der Messe gibt es außerdem Infos über den ersten Wandertag, den unsere Zeitung am 23. September veranstalten wird. Am Sonntag, 23. September, findet der erste Erlebniswandertag unserer Zeitung statt. Seien Sie dabei!

Gegen Vorlage eines Tickets erhalten Sie am Wandertag eine Wandertüte und einen Wanderpass, mit dem Sie Stempel an informativen Erklärständen sammeln können - am Ende erhalten Sie dafür ein Wanderabzeichen.

Die Ticktes können Sie unter www.konzertkasse.de, in unseren Servicecentern oder Konzertkassen-Shops und am Wandertag selbst erwerben. Die Teilnahme am Wandertag kostet 2,50 Euro pro Person. Kinder bis 6 Jahre sind frei.

Der Erlebniswandertag findet statt rund um die Burg Lichtenberg in Salzgitter. Start ist von 9 bis 11 Uhr ab dem Parkplatz an der Kreisstraße 1 unterhalb der Burg. Sie können zwischen einer fünf und einer zwölf Kilometer langen Wanderstrecke wählen.