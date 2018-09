Ärztekammerpräsidentin: Gewalt gegen Ärzte nimmt zu

Ärzte sehen sich nach Beobachtung der niedersächsischen Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker zunehmend gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt. „Schon am Tresen bei der Aufnahme herrscht im Vergleich zu den Vorjahren ein erheblich rauerer Ton“, sagte Wenker im Interview mit der Lüneburger Landeszeitung am Freitag. „Mittlerweile haben wir in großen Kliniken schon Sicherheitskräfte im Wartebereich stehen, um Krawalle zu unterbinden. Neue Kliniken werden so gebaut, dass die Behandlungszimmer eine Fluchtmöglichkeit bieten.“

Immer häufiger forderten Patienten sehr massiv ein, nun aber mit dem Aufruf zum Arzt dran zu sein, sagte Wenker. Dabei entscheide natürlich der Arzt, wessen Fall am dringlichsten sei. „Und das ist nicht der Patient, der am lautesten schreit, sondern der, der am krankesten ist.“ Die zunehmende Gewaltbereitschaft spürten nicht nur die Ärzte, sondern auch medizinische Fachangestellte, Pflegekräfte und Rettungssanitäter, sagte Wenker. „Die Art und Weise, wie Bürger Helfenden gegenübertreten, wandelt sich massiv. Irgendwann führt dies dazu, dass die Helfenden sagen: ‘Dann lassen wir es’.“ epd