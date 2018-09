Bündnis erwartet Tausende bei Demo gegen Polizeigesetz

Hannover. In Hannover wollen am kommenden Wochenende mehrere tausend Menschen gegen das niedersächsische Polizeigesetz auf die Straße gehen.

Zur Protestkundgebung gegen das geplante neue niedersächsische Polizeigesetz erwarten die Organisatoren am Wochenende in Hannover mehrere tausend Demonstranten. Die Resonanz auf den Aufruf des außerparlamentarischen Bündnisses politischer und gesellschaftlicher Gruppen sei stark, erklärte ein Mitglied des Aktionskomitees, das am Dienstagvormittag in Hannover weitere Details zum Stand der Vorbereitungen präsentieren will.

Der Protest entzündet sich an befürchteten massiven Eingriffen in die Bürgerrechte. Der Entwurf sieht unter anderem eine bis zu 74-tägige Präventionshaft für Gefährder vor oder zum Ausspähen von Verdächtigen den Einsatz von Schadstoffsoftware („Staatstrojaner“). Nach Ansicht vieler Experten müssen ganze Passagen des Entwurfs gründlich überarbeitet und teilweise eingestampft werden, um sie mit dem Grundgesetz vereinbar zu machen. Die Novellierung des Gesetzes gehört zu den zentralen Vorhaben der rot-schwarzen Koalition. dpa