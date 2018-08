Peine. In Höhe der Raststätte Röhrse sind auf der A2 drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Auf der Autobahn 2 zwischen Peine und Hämelerwald hat es am Montagmittag einen Unfall gegeben. In Höhe der Raststätte Röhrse in Fahrtrichtung Hannover waren drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine Person wurde dabei laut Angaben der Polizei leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war bei dem Unfall im Einsatz. Die Fahrbahn war zeitweise blockiert - der Verkehr hatte sich auf mehreren Kilometern gestaut.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.