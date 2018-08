Verfolgungsjagd auf der A2: Polizei verhaftet Autodieb

Auf der Autobahn 2 bei Königslutter ist es in der Nacht zu Montag zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Autodieb gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde um 3.16 Uhr früh ein 34-jähriger Fahrer eines 7er BMW von einer Zivilstreife angehalten. Wie sich für die Beamten herausstellte, war das Fahrzeug zuvor in Paderborn als gestohlen gemeldet worden. Noch bevor die Polizisten den Mann kontrollieren konnten, floh dieser mit bis zu 190 Stundenkilometern über die Abfahrt Rennau und anschließend über verschiedene Straßen bis Neindorf bei Wolfsburg, wo er mit seinem Wagen in einem Graben landete. Anschließend floh er zu Fuß, konnte dann jedoch schnell festgenommen werden. Insgesamt 7 Einsatzfahrzeuge und ein Hubschrauber der Polizei waren bei der rund einstündigen Verfolgung im Einsatz. Der Autodieb soll noch am Montagvormittag dem Richter vorgeführt werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder