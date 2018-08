Delmenhorst. Der Betrunkene schlug nach Angaben der Polizei eine Scheibe eines Einfamilienhauses kaputt, stieg ein und legte sich in der Nacht zu Sonntag schlafen.

Delmenhorst: Betrunkener legt sich in fremdem Wohnzimmer schlafen

Nach einem feuchtfröhlichen Abend hat ein 34-Jähriger in Delmenhorst offensichtlich nicht mehr den Weg nach Hause gefunden und sich kurzerhand in einem fremden Wohnzimmer einquartiert. Der Betrunkene schlug nach Angaben der Polizei eine Scheibe eines Einfamilienhauses kaputt, stieg ein und legte sich in der Nacht zu Sonntag schlafen.

Beamten gelang es, den Mann zu wecken, allerdings reagierte er auf die Ruhestörung aggressiv. Seinen Rausch musste der 34-Jährige auf der Wache ausschlafen und konnte dann nach Hause gehen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. dpa