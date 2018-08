NordLB schaltet nach Berichten über interne Papiere Justiz ein

Die NordLB schaltet wegen Medienberichten über interne Papiere die Staatsanwaltschaft ein. „Das kann ich bestätigen“, sagte ein Sprecher der Landesbank am Freitag. Der NordLB-Aufsichtsratschef und niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers zeigte sich verärgert darüber, dass vertrauliche Dokumente an die Öffentlichkeit gelangten. „Darum wird sich allerdings die Staatsanwaltschaft kümmern“, sagte der CDU-Politiker im Landtag in Hannover. Er betonte, der Vorgang zeige, dass die Schutzmechanismen der Internen Revision der Bank funktionierten und „kein Schaden eingetreten ist“. Hilbers will im Landtags-Haushaltsausschuss den Vorfall erörtern.

Der NDR und die „Süddeutsche Zeitung“ hatten unter Berufung auf interne Revisionsberichte der NordLB aus den Jahren 2016 bis 2018 berichtet, vor allem im Umgang mit Schiffskrediten habe es Versäumnisse bei der Bank gegeben. In allen acht vorliegenden Berichten bewerteten die Prüfer die Leistungen der Bank mit „ausreichend“ oder „mangelhaft“ und attestierten ihr in vielen Geschäftsfeldern „hohe Gesamtbankrisiken“.

Die Bank erklärte, in allen in der Presse genannten Fällen „sind die von der Revision festgestellten Punkte bereits abgearbeitet, so dass hier keine potenziellen Risiken mehr bestehen, oder befinden sich derzeit gerade in der Umsetzung“. Es habe keine akute oder schwerwiegende Gefährdung der Bank gegeben und auch keinen Schaden zu Lasten von Bank, Eigentümern oder Kunden. Zudem seien die Berichte nicht repräsentativ. „Von rund 300 Prüfungen, die die Revision seit 2016 durchgeführt hat, ist die ganz überwiegende Mehrheit (in der Regel über 90 Prozent) im sehr guten, guten, befriedigenden oder ausreichenden Bereich.“

Die unter faulen Schiffskrediten ächzende NordLB sucht derzeit nach einer Lösung für ihr Kapitalproblem und prüft auch, die Bank für privates Kapital zu öffnen. Die Kernfrage ist, wie man Geld in die Bank stecken kann, ohne dass es zu einem Beihilfeverfahren der EU-Kommission mit harten Auflagen kommt. rtr