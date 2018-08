Zahl der Singlehaushalte in Niedersachsen steigt weiter

An der Gesamtzahl der 3,97 Millionen Haushalte in Niedersachsen haben Singlehaushalte mittlerweile einen Anteil von 42,4 Prozent.

Immer mehr Menschen in Niedersachsen leben alleine. Die Zahl der Einpersonenhaushalte habe mit 1,68 Millionen im vergangenen Jahr jedenfalls einen neuen Höchststand erreicht, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Freitag mit. Damit leben rund 64 000 Menschen mehr als im Vorjahr in einem Einpersonenhaushalt und rund 450 000 mehr als vor 20 Jahren.

An der Gesamtzahl der 3,97 Millionen Haushalte in Niedersachsen haben Singlehaushalte mittlerweile einen Anteil von 42,4 Prozent. Die Daten des LSN stammen aus dem jährlichen sogenannten Mikrozensus, für den rund ein Prozent der Bevölkerung befragt wird.

Danach gab es in den Singlehaushalten etwas mehr Frauen (50,5 Prozent) als Männer. Den höchsten Anteil von Alleinlebenden an der Bevölkerung stellten dabei die Altersgruppe der Frauen über 65 Jahre (45,1 Prozent).

Die Zahl der Mehrpersonenhaushalte ging der Untersuchung zufolge im vergangenen Jahr leicht zurück. Danach lebten in gut 33 Prozent der Haushalte zwei Personen, in 11,4 Prozent drei, in 9,3 Prozent vier und in 3,6 Prozent der Haushalte fünf oder mehr Personen. dpa