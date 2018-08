Landtag berät über besseren Gesundheitsschutz in Shisha-Bars

Nach einer Serie von Kohlenmonoxidvergiftungen in Shisha-Bars berät der Landtag in Hannover am Freitag über strengere Regeln für die trendigen Wasserpfeifen-Cafés. Die AfD hat die Landesregierung zu einem Erlass aufgefordert, der den Betreibern von Shisha-Bars Belüftungsanlagen, Kohlenmonoxidmelder und Warnschilder vorschreibt sowie Hygienevorschriften für die Wasserpfeifen enthält. Alle Shisha-Bars müssten wegen der sich häufenden Vergiftungsfälle regelmäßig kontrolliert werden. Der Gesundheitsschutz von Konsumenten und Mitarbeitern müsse beim Betrieb von Shisha-Bars oberste Priorität haben, begründete der AfD-Abgeordnete Klaus Wichmann den Vorstoß.

Vermehrte Rettungseinsätze wegen Vergiftungen

Zuletzt im Juni waren bei der Kontrolle von Shisha-Bars in Lüneburg zum Teil erheblich überhöhte Kohlenmonoxidwerte festgestellt worden, die Feuerwehr musste eine Bar belüften. In Hildesheim führten regelmäßige Kontrollen dazu, dass die Betreiber sich um bessere Lüftung und um Warnmelder kümmerten. Wegen akuter Vergiftungen von Gästen war es zuletzt in etlichen Städten zu Rettungseinsätzen gekommen. In Bremerhaven kamen zu Jahresbeginn 16 Gäste einer Shisha-Bar wegen des Verdachts auf eine Vergiftung in eine Klinik.

Vor allem das Gas der Kohle ist gefährlich

Tückisch ist, dass frühe Symptome einer Vergiftung wie Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen meist auf den Tabak- oder auf Alkoholgenuss zurückgeführt werden. Das geruch- und farblose Gas Kohlenmonoxid wird beim Verbrennen der Kohle auf dem Wasserpfeifenkopf freigesetzt. Auch wer selbst keine Shisha raucht, ist durch das in der Raumluft enthaltene Gas gefährdet. Eine Vergiftung und Bewusstlosigkeit können die Folge sein. So entdeckten die Kontrolleure bei der zweiten Überprüfung in Hildesheim im Frühjahr in einer Bar eine deutlich zu hohe Kohlenmonoxidkonzentration im Vorbereitungsraum für die Pfeifen. Zwei Mitarbeiter kamen deshalb ins Krankenhaus.

Andere Bundesländer kontrollieren strenger

In Schleswig-Holstein plant die Landesregierung bereits einen Erlass mit landesweiten Vorgaben für Shisha-Bars. Auch in Nordrhein-Westfalen hat sich die Landesregierung eingeschaltet und Betreiber müssen mit verstärkten Kontrollen rechnen. In Sachsen-Anhalt wird ebenfalls über strengere Regeln und Kontrollen diskutiert. Der Landtag in Niedersachsen will über strengere Regeln für Shisha-Bars nach der Parlamentsdebatte im Gesundheitsausschuss weiter beraten. dpa