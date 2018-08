Ex-Chef aus Rache mit Benzin übergossen - Haftstrafe droht

Im Prozess gegen einen 42-jährigen, der seinen Ex-Chef aus Rachemit Benzin übergossen hat, wird Freitag am Landgericht Hildesheim das Urteil gefällt.

Der Angeklagte aus Beverungen im Kreis Höxter hatte zu Prozessstart zwar das Geschehen eingeräumt. Er betonte aber, dass er nur das Auto seines Ex-Kollegen in Lauenförde an der Weser und nicht den 47-Jährigen selber habe in Brand setzen wollte. Bei ihrem Plädoyer rückte die Anklage vom ursprünglichen Vorwurf des versuchten Mordes ab. Wegen versuchter Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung forderte sie zwei Jahre und drei Monate Haft. Aus denselben Gründen plädierte die Verteidigung auf ein Jahr und neun Monate Haft ohne Bewährung.

Wie der 42-Jährige vor Gericht sagte, sei der Grund der Tat der Verlust seiner Arbeit gewesen, wofür er seinen Ex-Chef verantwortlich machte. Vor Gericht schilderte der Angeklagte, wie hart ihn der aus seiner Sicht ungerechtfertigte Verlust seiner langjährigen Arbeit getroffen habe. Der Job habe ihm nach einer langen Zeit mit Suchtproblemen und Gefängnisaufenthalten Stabilität gebracht. Sein ehemaliger Chef bei einer Fensterbaufirma habe ihn lange schikaniert und schließlich seine Entlassung eingefädelt. dpa