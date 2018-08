Sozialministerin gegen mehr verkaufsoffene Sonntage

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) ist gegen eine höhere Zahl verkaufsoffener Sonntage, wie sie die FDP fordert. Zwar müsse das aktuelle Ladenöffnungsgesetz nach einer Reihe von Gerichtsurteilen angepasst werden, sagte Reimann am Mittwoch im Landtag in Hannover. Dazu wolle sie in...