Geplanter Stellenabbau bei Enercon ist Thema im Landtag

Hannover. Enercon plant bundesweit den Abbau von 835 Stellen. Das Unternehmen im ostfriesischen Aurich war zuletzt in die Kritik geraten.

Zum Auftakt seiner ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause wird sich der niedersächsische Landtag am Mittwoch (10.30 Uhr) mit dem geplanten Stellenabbau beim Windanlagenhersteller Enercon befassen. „Wir wollen aufgreifen, dass das Unternehmen seine Verantwortung von sich wegschiebt und seine Mitarbeiter allein lässt“, sagte dazu die Fraktionsvorsitzende Johanne Modder von der SPD, die den Antrag eingebracht hat. Anfang August hatte das in Aurich ansässige Unternehmen Enercon mitgeteilt, dass es Verträge mit Zulieferern reduziere und bundesweit mit dem Abbau von 835 Stellen rechne. Betroffen seien Zulieferer in Emden (190 Mitarbeiter), Magdeburg (130), Westerstede (150), Haren (235) und Aurich (130).

Die Aufbauzahlen seien stark rückläufig, die Aufträge gingen deutlich zurück, weshalb sich das Unternehmen stärker international ausrichte, hieß es als Begründung. Einem runden Tisch mit Betriebsräten und Gewerkschaftern bei Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) blieb die Geschäftsführung in der vergangenen Woche ebenso fern wie einem Krisentreffen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD).

Dies brachte dem Unternehmen heftige Kritik ein. „Wir sind nicht Arbeitgeber, sondern Auftraggeber und sehen das Thema nicht bei uns“, sagte dazu ein Unternehmenssprecher. Bei den Zulieferbetrieben an den betroffenen Standorten gebe es Gespräche mit den Betriebsräten. Auch habe die Geschäftsführung Anfang August Althusmann zu einem persönlichen Gespräch getroffen.

Die IG Metall hat für Mittwoch eine Aktion vor dem Landtag angekündigt. Enercon-Betriebsräte wollen sich am Rande der Plenarsitzung mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) treffen. Die Gewerkschaft sieht die Geschäftsführung in der Pflicht. Diese sollten mit Betriebsräten und Gewerkschaften an einen Tisch kommen, erwartet Bezirksleiter Meinhard Geiken von der IG Metall Küste. dpa