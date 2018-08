Landesregierung: Einigung für Sonntagsöffnung in Sicht

Ein Hinweisschild mit den Ladenöffnungszeiten an Sonntagen an der Eingangstür eines Geschäftes (Archivbild). Foto: Gero Breloer / dpa

Hannover. Ein Referentenentwurf zur Reform des Ladenöffnungsgesetzes sei in der Endabstimmung, bestätigte ein Sprecher des Sozialministeriums.

Die Landesregierung aus CDU und SPD in Niedersachsen einigt sich offenbar auf eine neue Regelung für die Sonntagsöffnung von Ladengeschäften. Ein Referentenentwurf zur Reform des Ladenöffnungsgesetzes sei in der Endabstimmung, bestätigte ein Sprecher des Sozialministeriums am Dienstag dem epd. Er sei gemeinsam mit dem Wirtschaftministerium erarbeitet worden. Im Ergebnis dürfe kein Geschäft häufiger als viermal im Jahr öffnen. Weitere Details könnten derzeit nicht genannt.

Aus Koalitionskreisen verlautete, der Plan sehe für jede Kommune vier Sonntagsöffnungen pro Jahr vor. Darüber hinaus könnten in Stadtteilen, Bezirken und Ortsbereichen insgesamt zwei weitere genehmigt werden. Darüber müssten sich die Beteiligten auf kommunaler Ebene abstimmen. Zuerst hatte der Bremer „Weserkurier“ am Dienstag über den Entwurf berichtet.

Der Entwurf setzt nach den Worten des Sprechers die Vorgabe des Koalitionsvertrags um, wonach die Sonntagsöffnungszeiten nicht ausgeweitet werden dürften. Er solle „demnächst“ zur Abstimmung ins Kabinett gehen. Das werde voraussichtlich aber nicht mehr im August der Fall sein.

Am diesem Mittwoch wird sich der Landtag mit einem Antrag der FDP zu diesem Thema beschäftigen. Er sieht maximal zwölf verkaufsoffene Sonntage je Kommune vor. In anerkannten Ausflugsorten können sogar noch vier weitere dazukommen.

Städte und Kommunen fordern seit langem eine Gesetzesnovelle, weil das derzeitige Gesetz nicht eindeutig sei. Es erlaubt in den meisten Kommunen vier verkaufsoffene Sonntage. Strittig ist unter anderem, ob dies für eine Kommune als ganzes oder auch für Stadt- und Ortsteile gelten soll. Verwaltungsgerichte hatten in den vergangenen Jahren immer wieder verkaufsoffene Sonntage in Niedersachsen gestoppt.

Die Industrie- und Handelskammern hatten bemängelt, viele Kommunen trauten sich aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen gar nicht mehr, Genehmigungen für Sonntagsöffnungen zu erteilen. Die Kirchen und die Gewerkschaften hatten sich vehement gegen eine Ausweitung der derzeitigen Regelung ausgesprochen. epd