Bei Polizeieinsatz gestorbener Randalierer war herzkrank

Ein bei einem Polizeieinsatz in Langenhagen gestorbener Randalierer war nach dem vorläufigen Ergebnis einer Obduktion herzkrank. Ein Herz-Kreislauf-Versagen habe am Samstagabend zum Tod des 39-Jährigen geführt, teilte die Staatsanwaltschaft Hannover am Montag mit. Die Behörde hatte ein...