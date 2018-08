Zielfahnder fassen Verdächtigen nach Tötungsdelikt in Hannover

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Hannover haben Zielfahnder der Polizei am Dienstag in Helmstedt einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 44-Jährige solle dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Weitere Details wurden...