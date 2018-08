Verurteilter Bombenleger beschuldigt Abu Walaas Netzwerk

Abu Walaa (rechts), mutmaßlicher Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland, steht mit bedecktem Kopf in einem Gerichtssaal des Oberlandesgerichts. Links steht Walaas Verteidiger Peter Krieger. Foto: Holger Hollemann / dpa

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Walaa, beschuldigt ein bereits verurteilter Bombenleger den Iraker und die vier Mitangeklagten. Alle fünf seien IS-Mitglieder, sagte der 18-jährige Gelsenkirchener nach Aussage einer LKA-Beamtin am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Celle. Der 18-Jährige war an dem Anschlag auf einen Tempel der Sikh-Religion in Essen beteiligt. Die Angeklagten hätten sich in unterschiedlicher Rollenverteilung um das Rekrutieren neuer Anhänger insbesondere im Ruhrgebiet, deren Ausreise in die IS-Kampfgebiete, um mögliche Anschlagswillige in Deutschland sowie die Waffenbeschaffung gekümmert. Der Iraker Abu Walaa sei „ein großer Fisch“, „einer von drüben“ gewesen.

Entgegen ursprünglicher Ankündigung will der 18-Jährige nicht selber als Zeuge vor Gericht aussagen. Hilfsweise werden deshalb die Vernehmungsbeamten befragt, denen gegenüber der Verurteilte umfangreich ausgesagt hat. Konkrete Belege für seine Anschuldigungen konnte der junge Mann bei seiner Polizeibefragung aber nicht vorlegen, wie die Vernehmung der Beamtin vor Gericht ergab.

Vor mehr als eineinhalb Jahren waren Abu Walaa und vier seiner möglichen Gefolgsleute verhaftet worden. Dem Iraker wird vorgeworfen, dass er IS-Kämpfer vor allem im Ruhrgebiet und in Niedersachsen rekrutiert hat. Der Prozess läuft seit zehn Monaten, weitere Verhandlungstage sind bis Weihnachten terminiert. dpa