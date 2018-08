Ministerium: Hitzefrei in Schulen nur eingeschränkt möglich

Bei Temperaturen weit über der 30 Grad-Marke fällt der Unterricht in einigen Schulen womöglich gleich in den ersten Tagen nach den Sommerferien aus. Foto: (Symbolbild) Caroline Seidel / dpa

Die Schüler in Niedersachsen können sich bei drückender Hitze noch bis Mittwoch in den Freibädern abkühlen. Ab Donnerstag müssen sie wieder die Schulbank drücken – in manchen Fällen auch bei Temperaturen weit über 30 Grad. Über Hitzefrei entscheiden überall im Land die Schulleiter – ihre Aufsichts- und Betreuungspflichten müssten die Lehrer dabei allerdings erfüllen, sagte Sebastian Schumacher, Sprecher des Kultusministeriums, am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst.

Das gelte vor allem für Förderschulen, Ganztagsschulen und Grundschulen. In den Klassen eins bis vier dürften die Kinder überhaupt nur entlassen werden, wenn die Eltern zuvor ihre Zustimmung gegeben haben, betonte der Sprecher. In einem sogenannten Runderlass des Ministeriums ist zudem festgelegt, dass die Kinder bis zum Verlassen der Schule beaufsichtigt werden müssen, falls der Unterricht vorzeitig beendet wird. Auch Schüler, die trotz Unterrichtsausfall zur Schule kommen, müssen betreut werden.

Bleiben die Schüler in den Schulen, ist die Kreativität der Lehrer gefragt. Sie könnten etwa kühlere Räume nutzen oder auch draußen im Schatten unterrichten, erläuterte Schumacher. Auf jeden Fall sollte der Unterricht entsprechend angepasst werden. Sie müssten zudem darauf achten, dass die Kinder genügend trinken und sich nicht zu viel in der Sonne aufhalten. „Die Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen ist oberstes Gebot.“

Für Jugendliche der Oberstufe ist laut Kultusministerium überhaupt kein Hitzefrei vorgesehen. Von älteren Schülern könnten die Lehrer durchaus erwarten, dass sie selbst darauf achteten, genügend zu trinken und die pralle Sonne zu meiden. Gleichaltrige Berufstätige und Erwachsene bekämen schließlich auch kein Hitzefrei, sagte der Sprecher. epd