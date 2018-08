Land fordert mehr Mittel für Erforschung des Insektensterbens

Eine Hummel landet auf blühender Phacelia. Die Pflanze wird auch Bienenfreund oder Bienenweide genannt und zieht viele Insekten an. Seit den 90er Jahren beobachten Forscher ein verstärktes Insektensterben. Die Ursache ist noch nicht endgültig geklärt. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Hannover. Bis Frühjahr 2019 soll ein bundesweiter Leitfaden für eine einheitliche Erfassung von Insekten in Deutschland erarbeitet werden.

Niedersachsen fordert im Kampf gegen das Insektensterben mehr Mittel vom Bund. Außerdem sollten die konkreten Folgen künftig besser erfasst werden, heißt es in der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen im Landtag. Derzeit werde versucht, die „immense Wissens- und Datenlücke“ mit einem neu konzipierten Monitoring zu schließen.

Bis Frühjahr 2019 soll danach ein bundesweiter Leitfaden für eine einheitliche Erfassung von Insekten in Deutschland erarbeitet werden. „Aber auch schon die heutige Erkenntnislage über den Insektenrückgang zwingt auch ohne abschließende Ursachenermittlung zum sofortigen Handeln“, betonte das Ministerium. „Verschiedene Studien in Deutschland zeigen teilweise dramatische Rückgänge in der Insektenbiomasse von bis zu 80 Prozent.“

Die Landesregierung nehme das Phänomen „sehr ernst»“ heißt es weiter. Vor allem Rückgang und Verschlechterung der Lebensräume für Insekten seien mögliche Ursachen. Insektizide seien auch für Bienen nicht harmlos. Wenn nötig, werde sich die Landesregierung für weitere Verbote einsetzen. dpa