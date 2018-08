Wolfsbeauftragter: Zwei neue Rudel in Niedersachsen

Seit Anfang Juli sind in Niedersachsen nun bereits fünf neue Wolfsrudel nachgewiesen worden. „Wir haben zwei neue Rudel in Garlstedt und Ebstorf“, sagte Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der in Niedersachsen für die Beobachtung der Tiere zuständigen Landesjägerschaft in Hannover. Bei Garlstedt (Landkreis Osterholz) seien zwei Welpen von einer Fotofalle abgelichtet worden, bei Ebstorf im Landkreis Uelzen drei. An beiden Orten waren laut Reding im vergangenen Jahr bereits Paare nachgewiesen worden.

Niedersachsen hat damit jetzt mindestens 18 Wolfsrudel. Im Juli waren bereits drei neue Rudel bei Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg (Wümme), bei Meppen im Landkreis Emsland und im Naturschutzgebiet «Die Lucie» im Landkreis Lüchow-Dannenberg nachgewiesen worden. Für das neue Rudel im Wendland gebe es auch für dieses Jahr einen Reproduktionsnachweis, sagte Reding am Montag. Auch für das Rudel in Bergen seien aktuell Welpen bestätigt worden. dpa