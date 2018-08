IS-Kämpfer per WhatsApp angeworben - 23-Jähriger vor Gericht

Weil er in einer WhatsApp-Gruppe Kämpfer für die Terrormiliz Islamischer Staat angeworben haben soll, muss sich ein 23-Jähriger von Freitag an vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. Foto: Silas Stein / dpa

Weil er in einer WhatsApp-Gruppe Kämpfer für die Terrormiliz Islamischer Staat angeworben haben soll, muss sich ein 23-Jähriger von Freitag (9.15 Uhr) an vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. Der Türke aus Laatzen bei Hannover soll zwischen März und Juli 2015 bei dem Messenger-Dienst eine geschlossene Gruppe mit bis zu 45 Teilnehmern eingerichtet haben, von denen sich einige bereits als IS-Kämpfer in Syrien aufhielten.

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, einen 21 Jahre alten Ausreisewilligen in seinem Entschluss bestärkt und unterstützt zu haben. Der 21-Jährige reiste tatsächlich nach Syrien. Einem weiteren Teilnehmer der WhatsApp-Gruppe soll er Geld geboten haben, um ihn als Mitglied des IS anzuwerben. Die Anklage legt dem 23-Jährigen die Unterstützung einer Terrorgruppe im Ausland sowie das Rekrutieren von Mitgliedern zur Last.

Für den Prozess sind nach Gerichtsangaben derzeit insgesamt sieben Verhandlungstage geplant. Für den ersten Tag sind noch keine Zeugen geladen. Möglicherweise wird der 23-Jährige zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Das Urteil könnte demnach am 10. September gesprochen werden.

Die islamistische Szene in Niedersachsen ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts Ende Mai hatte Innenminister Boris Pistorius (SPD) von 880 Salafisten in Niedersachsen gesprochen. Die 36 radikalisierten Rückkehrer aus den Kampfgebieten der Terrormiliz IS stellten die Behörden nach Angaben des Verfassungsschutzes vor besondere Herausforderungen. dpa