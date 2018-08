Ein 23-Jähriger soll per WhatsApp IS-Kämpfer angeworben haben. Foto: Martin Gerten/dpa

Celle Weil er in einer Chat-Gruppe Kämpfer für die Terrormiliz angeworben haben soll, muss sich ein 23-Jähriger vorm Oberlandesgericht Celle verantworten.

23-Jähriger soll per WhatsApp IS-Kämpfer angeworben haben

Weil er in einer WhatsApp-Gruppe Kämpfer für die Terrormiliz Islamischer Staat angeworben haben soll, muss sich ein 23-Jähriger von Freitag (9.15 Uhr) an vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. Der Türke aus Laatzen bei Hannover soll zwischen März und Juli 2015 bei dem Messenger-Dienst eine geschlossene Gruppe mit bis zu 45 Teilnehmern eingerichtet haben, von denen sich einige bereits als IS-Kämpfer in Syrien aufhielten.

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, einen 21 Jahre alten Ausreisewilligen in seinem Entschluss bestärkt und unterstützt zu haben. Der 21-Jährige reiste tatsächlich nach Syrien. Die Anklage legt dem 23-Jährigen die Unterstützung einer Terrorgruppe im Ausland sowie das Rekrutieren von Mitgliedern zur Last.

Für den Prozess sind nach Gerichtsangaben derzeit insgesamt sieben Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil könnte demnach am 10. September gesprochen werden. dpa