79-jähriger Schwimmer stirbt nach Badeunglück

Bei einem Badeunfall im Altwarmbüchener See ist am Montag ein 79-jähriger Schwimmer ums Leben gekommen. Der Senior war baden gegangen und kurz darauf von anderen Gästen im Wasser treibend entdeckt worden. Sie zogen den Mann an Land und versuchten ihn wiederzubeleben. Sanitäter brachten den 79-Jährigen in eine Klinik, wo er wenig später verstarb

An den vergangenen heißen Tagen sind zahlreiche Menschen in niedersächsischen Seen und Kanälen ertrunken. Erst am Sonntagabend starb ein 23 Jahre alter Nichtschwimmer bei einem Badeunfall in einem See in Garbsen. dpa