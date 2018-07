Achtung Pendler: nur eine Fahrspur auf A39 Richtung Süden

Wolfsburg . Statt wie angekündigt nur nachts wurde die A39 am Wochenende im Zuge der Vorbereitung der Fahrbahnsanierung auch tagsüber gesperrt. Diese Entscheidung habe die Baufirma eigenständig und ohne Rücksprache getroffen, betonte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Der Zeitplan für die Einrichtung der Baustelle konnte zudem nicht gehalten werden. In der Nacht zu Dienstag und zu Mittwoch wird die A39 deshalb erneut gesperrt (jeweils zwischen 19 und 5 Uhr). Der Verkehr wird bereits ab Fallersleben abgeleitet, eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Wechselverkehrsführung kann damit erst an diesem Mittwoch vollständig abgeschlossen werden, so dass heute durchgehend zwei Fahrspuren in Richtung Norden und eine in Richtung Süden zur Verfügung stehen.

