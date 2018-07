Kliniken sollen sich mehr spezialisieren

Bei der Krankenhausförderung muss aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion die Qualitätssicherung eine größere Rolle spielen. „Das müssen wir deutlich stärker in den Blick nehmen“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer unserer Zeitung. Die SPD-CDU-Landesregierung will laut Staatskanzlei an...