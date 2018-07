Bis 38 Grad: Temperaturen könnten auf neues Hoch klettern

Hannover. So könnten etwa im Wendland bis zu 38 Grad erreicht werden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg.

Auch im Norden könnten die Temperaturen am Dienstag noch ein neues Hoch erreichen. So könnten etwa im Wendland bis zu 38 Grad erreicht werden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. Deutlich angenehmer werde es an der Küste und im Emsland. Dort seien Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad zu erwarten. „Es wird heiße Luft aus Südeuropa nach Norddeutschland geführt“, erklärte sie am Montag.

„Es wird am Dienstag schwül“, sagte die Wetterexpertin. Die Gefahr von Gewittern sei dann größer als am Montag. Diese würden die heiße Luft vertreiben. „Schon am Mittwoch können die Temperaturen auf etwa 22 Grad in Ostfriesland und 31 Grad im Osten sinken.“ Danach gehe es trocken und sommerlich warm weiter. „Erstmal rechnen wir nicht mehr mit Temperaturen deutlich über 30 Grad.“

„Die Gefahr von Waldbränden könnte am Mittwoch in Niedersachsen örtlich durch Schauer und Gewitter ein wenig sinken“, sagte die Meteorologin. Der Gefahrenindex des DWD zeigte am Montag für Dienstag mancherorts noch die höchste Warnstufe 5 an, so etwa für Rotenburg/Wümme, Lüchow und Wunstorf. Die Landesforsten hatten in diesem Sommer immer wieder vor der Gefahr von Waldbränden gewarnt. dpa