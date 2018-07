Feuerwehrleute aus dem Landkreis Nienburg machten sich am 21. Juli auf den Weg in Richtung Schweden, um dort bei der Waldbrandbekämpfung zu helfen. Foto: Nord-West-Media TV / dpa

Nienburg. Schweden habe entschieden, den Einsatz internationaler Hilfskräfte bei der Waldbrandbekämpfung zu reduzieren. 52 Männer waren dazu in Skandinavien.

Niedersächsischer Feuerwehreinsatz in Schweden beendet

Überraschend früh können die Feuerwehrleute aus Niedersachsen ihren Einsatz in Schweden bei der Bekämpfung der Waldbrände beenden. Schweden habe entschieden, den Einsatz internationaler Hilfskräfte zu reduzieren, teilte ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums mit. Die Wettervorhersage verspreche eine Entspannung der Lage, habe es zu Begründung geheißen. Anders als geplant mussten sich am Sonntagabend keine weiteren Einsatzkräfte aus dem Landkreis Nienburg auf den Weg nach Norden machen, um dort ihre Kameraden abzulösen.

"Wir rechnen damit, dass das niedersächsische Kontingent am späteren Dienstagabend wieder in Nienburg sein wird", sagte der Ministeriumssprecher am Montag. Die genaue Uhrzeit stehe noch nicht fest.

"Vor allem für die Nienburger Feuerwehrleute, die ihre Kameraden ablösen sollten, kam das schon überraschend", sagte Landesbranddirektor Jörg Schallhorn zum Ende des Einsatzes. "Sie hatten sich ja intensiv auf die Reise vorbereitet." Er sei froh, dass kein niedersächsischer Feuerwehrmann im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände verletzt worden sei.

Die 52 Feuerwehrmänner waren am 21. Juli mit insgesamt neun Fahrzeugen Richtung Schweden gestartet. Mit ihrem Hilfseinsatz schaffte es die Feuerwehr aus Niedersachsen auf die Titelseiten von großen schwedischen Zeitungen. Die Truppe war seit Montag vergangener Woche in der Region Dalarna im Einsatz.

Noch am Freitag hatte Schweden nach Angaben des Innenministeriums im Rahmen des EU-Gemeinschaftsverfahrens um eine Verlängerung des Einsatzes durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Niedersachsen gebeten. Der Einsatz hätte nach ursprünglicher Planung bis zum 5. August dauern sollen. Gefragt waren insbesondere Löschfahrzeuge, die größere Mengen Wasser an die Einsatzstellen bringen konnten. dpa