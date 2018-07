Hitzeperiode: Umweltminister Lies rechnet mit Futterknappheit

Hannover. Am Dienstag wollen Vertreter von Bund und Ländern in Berlin über Konsequenzen der Hitzeperiode für die Landwirtschaft sprechen.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sieht im Berliner Spitzentreffen zu den Konsequenzen der Hitze ein wichtiges Signal an die Bauern. Der Zusammenhalt sei wichtig, sagte Lies dem Rundfunksender NDR Info. „Wir können noch gar nicht absehen, was überhaupt an Ausfällen zu verzeichnen ist. Wenn man sich das ansieht, wird das Futter knapp“, sagte er am Montag.

Am Dienstag wollen Vertreter von Bund und Ländern in Berlin über Konsequenzen der Hitzeperiode für die Landwirtschaft sprechen. Ziel ist eine Bestandsaufnahme der Schäden.

„Wir müssen überhaupt sehen, ob der nächste Schnitt die Nahrungsversorgung in den nächsten Monaten, gerade auch im Winter, sicherstellt. Wir haben erste Landwirte, die ganz große Probleme haben“, sagte der Minister weiter.

Der Klimawandel sei ein schleichender Prozess, sagte Lies. „Deswegen ist in den Köpfen der Menschen das Thema relativ schnell verschwunden, so ein bisschen Sonntagsredenthema“, ergänzte er. „Die Wetterextreme gerade der letzten Jahre haben uns aufgezeigt, was passieren kann, wenn wir Klimaschutz nicht ernst nehmen.“ dpa