Land will Wohnraum besser schützen

Die Landesregierung will Wohnraum in Niedersachsen besser schützen. Eine Sprecherin des Umwelt- und Bauministeriums von Minister Olaf Lies (SPD) bekräftigte am Donnerstag, dass dazu ein Gesetzentwurf vorgelegt wird. Laut Ministerium sollen in dem Gesetz zum einen Mindeststandards für...