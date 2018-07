Wieder Badeunfall im Silbersee - 15-Jähriger reanimiert

Am Silbersee in Hannover hat es erneut einen Badeunfall gegeben. Foto: Silas Stein/dpa

Erneut hat es im Silbersee in Langenhagen bei Hannover einen Badeunfall gegeben. Ein 15-Jähriger sei dort am Dienstagnachmittag untergegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Rettungskräfte hätten den Teenager bergen und reanimieren können. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Schon am Dienstag vor einer Woche war es am Silbersee zu einem Unfall gekommen: Ein siebenjähriger Junge war leblos unter Wasser gefunden worden und schwebte nach seiner Reanimation in Lebensgefahr. In Bremen war zudem am Donnerstag ein fünf Jahre alter Junge in einem Freibad ertrunken. dpa