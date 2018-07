Landes-Justizministerium entwickelt App für junge Straftäter

Das Justizministerium in Niedersachsen will Jugendliche mit einer App über die Folgen kriminellen Handelns aufklären. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung (Dienstag) zufolge soll die App „Voll erwischt“ Ende des Jahres erhältlich sein. Darin werde unter anderem erklärt, welche Strafen drohen, wie ein Prozess funktioniert und wie sich Angeklagte im Gericht verhalten sollten. Wie ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte, richtet sich das Angebot in erster Linie an junge Straftäter.

„Die App soll erste drängende Fragen beantworten, die man als Jugendlicher vielleicht nicht offen stellen will“, sagte Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) der Zeitung. Die App könne sicherlich mehr leisten als Papier-Broschüren. Ein Ersatz für die Arbeit von Rechtsanwälten, Polizei oder der Jugendgerichtshilfe sei sie aber nicht. dpa