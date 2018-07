Bamf-Skandal: Innenminister Boris Pistorius redet im Ausschuss

Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, spricht während der Vorstellung des Jahresberichts der Härtefallkommission. Am Mittwoch will Pistorius im Innenausschuss Antworten auf offene Fragen zu Vertuschungsvorwürfen und möglichen Versäumnissen in der Bremer Bamf-Affäre geben. Foto: Holger Hollemann / dpa

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) steht an diesem Mittwoch in einem Landtagsausschuss Rede und Antwort im Zusammenhang mit dem Asyl-Skandal an der Bremer Außenstelle des Bundesflüchtlingsamtes (Bamf). Der Politiker soll früh vom Ausmaß des Bamf-Skandals in Bremen gewusst haben - einen Vorwurf, den er vehement bestreitet. Laut Medienberichten hat er im Sommer 2017 ein Dossier mit Details zu Vorgängen an der Außenstelle erhalten, aber nicht reagiert.

Wer muss streichen? - Streit um Schönheitsreparaturen vor dem BGH

Karlsruhe/Celle (dpa/lni) - Wenn Mieter ausziehen, gibt es um das Renovieren oft Streit - ein Fall aus Celle beschäftigt an diesem Mittwoch den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Der Mieter hatte seine Wohnung selbst gestrichen. Mit dem Ergebnis war die vermietende Wohnungsbaugenossenschaft nicht zufrieden und ließ einen Maler kommen.

Neuer Rettungshubschrauber «Christoph Niedersachsen» geht in Dienst

Langenhagen (dpa/lni) - Der neue Rettungshubschrauber «Christoph Niedersachsen» wird an diesem Mittwoch offiziell in Dienst gestellt. Dazu wird unter anderem Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) zur Vorstellung in Langenhagen bei Hannover erwartet. Der Intensivtransporthubschrauber H 145 ist der einzige in Niedersachsen, der rund um die Uhr alarmiert werden kann und stellt aus Sicht der Luftretter einen Generationswechsel dar. dpa