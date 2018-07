Gewerkschaften fordern gleiche Mindestgröße für Polizisten

Drei Polizistinnen stehen an einem abgesperrten Tatort in Salzgitter. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Die Polizeigewerkschaften wollen diese Unterscheidung nicht mehr sehen: Wenn in Niedersachsen Frauen für die Polizei arbeiten wollen, müssen sie mindestens 1,63 Meter groß sein, das Mindestmaß für Männer ist fünf Zentimeter größer.

«Warum sollte ein Mann, der 1,65 Meter groß ist, weniger geeignet sein als eine Frau dieser Größe?», sagt die Sprecherin der Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen, Angela Hübsch. Und der stellvertretende Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Christian Wulf, betont: «Eine geschlechtsunabhängige Mindestgröße halten wir bei 1,63 Meter für richtig, da hier aus unserer Sicht niemand diskriminiert wird.»

Zurzeit berät das Innenministerium eigenen Angaben zufolge, ob die Mindestgrößenregelung ab dem kommenden Jahr geändert werden soll. Wann genau entschieden werde, konnte eine Sprecherin aber nicht sagen. Grund für die Debatte im Ministerium seien mehrere Urteile zur Größe von Polizisten von deutschen Gerichten sowie vom Europäischen Gerichtshof, erläuterte die Sprecherin. Kürzlich erst klagten drei Frauen in Nordrhein-Westfalen gegen die dort geltende Mindestgröße - ihre Klagen wies das Oberverwaltungsgericht zurück.

Mindestgröße-Regeln von Polizisten sind bundesweit unterschiedlich: Einige Länder hatten wie Niedersachsen früher verschiedene Mindestmaße für Polizistinnen und Polizisten. In einigen Ländern wie Bremen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es gar keine Mindestgröße. In anderen Ländern gelten jeweils verschiedene Maße - in Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen etwa müssen alle Polizistinnen und Polizisten mindestens 1,60 Meter groß sein, in Bayern 1,65 Meter. Teilweise - auch in Niedersachsen - sind Ausnahmen möglich.

Die Gewerkschaften in Niedersachsen halten eine Mindestgröße generell für sinnvoll. Wulf von der Deutschen Polizeigewerkschaft sagte: «Ein entsprechendes körperliches Erscheinungsbild ist beim Einschreiten sehr wichtig und kann im Vorfeld schon Widerstandshandlungen vorbeugen.»

Dem widerspricht Professor Rafael Behr von der Polizeiakademie Hamburg. «Im Polizeialltag haben kleine Polizisten generell keine Nachteile - sie können Konflikte oft sogar besser mit Kommunikation und Einfühlsamkeit deeskalieren als größere Kollegen.» Und: «Studien zeigen, dass Täter eher große Polizisten angreifen, von denen sie sich bedroht fühlen und viel weniger kleine Polizistinnen.»

Die Gewerkschaft der Polizei fände eine bundesweit einheitliche Regelung sinnvoll, wie Hübsch sagt. «Es ist nicht plausibel, dass man in dem einen Land 1,63 Meter und in einem anderen Land 1,60 Meter groß sein muss.» dpa