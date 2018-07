Entdeckertour in Goslar zu gewinnen

Die Entdeckertouren 2018 sind eine gemeinsame Aktion unserer Zeitung und der Geschäftsstelle Regionalmarketing der Allianz für die Region.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können eine Tour durch die Wallanlagen und in die Baustelle des Welterbe-Infozentrums gewinnen. Diese Entdeckertour wird exklusiv für die Gewinner unserer Verlosung angeboten, bei zu vielen Anrufen entscheidet das Los. Andere Personen können leider nicht teilnehmen. Wir verlosen 16-mal 2 Karten.

Rufen Sie noch bis Dienstag, 20 Uhr, an: 0 13 78/ 90 11 62 (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif).

Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.