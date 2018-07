Lauf Handy, lauf

Babys liegen in der Wippe, damit sie sich beruhigen und aufhören zu schreien. Und Smartphones? Liegen gar nicht in der Wippe? Doch, in China derzeit immer häufiger. Aber was steckt dahinter? Übertriebene Handyliebe und der verzweifelte Versuch, nerviges Smartphone-Bimmeln zu unterbinden? Nicht...