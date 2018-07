Feuer in Chemiefabrik in Lingen

Lingen In einer Chemiefabrik in Lingen ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr habe die zwei Brandherde unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach ersten Informationen brennen keine chemischen oder sonstige gefährliche Stoffe. Trotzdem sollen die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war zunächst noch unklar. dpa