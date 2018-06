Ein Mann sitzt in der Bundesagentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Sehr gute Chancen haben junge Leute. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover In dem Monat waren landesweit 221 597 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 7,7 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Arbeitslosigkeit in Niedersachsen geht weiter zurück

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im Juni erneut gesunken. In dem Monat waren landesweit 221 597 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 1,4 Prozent weniger als im Vormonat und 7,7 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag bekanntgab. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Sehr gute Chancen haben junge Leute.

«Der Arbeitsmarkt saugt junge und vor allem qualifizierte Nachwuchskräfte regelrecht auf, so hoch ist der Personalbedarf in vielen Branchen», sagte der Geschäftsführer der Bundesagentur in Niedersachsen, Klaus Oks. dpa