Nach Angaben der Polizei wurden in Hildesheim bereits mehrere Dutzend Lauben, Container und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Foto: Symbolbild

Hildesheim Nach Angaben der Feuerwehr brannte am späten Donnerstagabend erneut eine Gartenlaube nieder. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt.

Brandstiftungen in Hildesheim: Wieder wurde ein Feuer gelegt

Die Serie der mutmaßlichen Brandstiftungen in Hildesheim reißt nicht ab. Nach Angaben der Feuerwehr brannte am späten Donnerstagabend erneut eine Gartenlaube nieder. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Die Brandserie dauert bereits seit Januar an.

Dabei wurden nach Angaben der Polizei bereits mehrere Dutzend Lauben, Container und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Zuletzt waren vor einer Woche an drei verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Holzhütten und Gartenlauben in Flammen aufgegangen. Konkrete Hineise auf den oder die Täter haben die Ermittler bislang nicht. dpa