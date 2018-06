Mann in Osnabrück aus Auto gedrängt und mitgeschleift

Osnabrück Eine Frau hat bei einem Streit ihren Partner aus dem Auto gedrängt und Gas gegeben, während sich der 56-Jährige noch am Wagen festhielt. Der Mann wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag über eine längere Strecke mitgeschleift und blieb schwer verletzt am Straßenrand in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) liegen. Die vermutlich angetrunkene Frau setzte ihre Fahrt fort. Die Polizei ließ bei ihr und dem Verletzten Blutproben entnehmen und stellte das Auto sicher. Nun werden Zeugen gesucht, denen der Wagen auf der Strecke zwischen Osnabrück und Hasbergen aufgefallen ist. dpa