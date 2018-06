Fahrer verliert Kontrolle über Sattelzug und verletzt sich schwer

Leer Der Fahrer eines Sattelzuges hat sich bei einem Unfall auf der A 28 schwer verletzt. Der 51-Jährige habe zwischen den Anschlussstellen Filsum und Leer/Ost plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Warum der Mann am Dienstagnachmittag mit dem nicht beladenen Sattelzug von der Straße in Richtung Leer abkam, ist noch unklar.

Das Fahrzeug kam in Höhe des Parkplatzes Brinkum nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem flachen Graben stecken. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Ersthelfer riefen die Rettungskräfte und kümmerten sich zunächst um den Fahrer. Schließlich befreite die Feuerwehr den Verletzten aus dem Führerhaus. Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungswagen den Mann im Anschluss in ein Krankenhaus. Bei den Rettungsarbeiten zog sich auch ein Feuerwehrmann Verletzungen zu. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden zu Ende. Der Lastwagen wurde erst am Dienstagabend geborgen. Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 50 000 Euro. dpa