Schüler in Niedersachsen haben meist keine Angst vor Zeugnissen

Hannover Gebüffelt, gefiebert und notfalls beim Lehrer noch gebettelt: All dies hat spätestens am Tag der Zeugnisvergabe keinen Sinn mehr.

Die Zeugnisvergabe, nach der über eine Million Schüler in Niedersachsen und Bremen am Mittwoch in die Sommerferien starten, ist für die meisten kein Tag der Angst mehr. In aller Regel seien die Noten den Schülerinnen und Schülern vorab bekannt, sagte der Vorsitzende des Landesschülerrats Niedersachsen, André Brinkmann, am Dienstag. Die Lehrer müssten zudem die Noten transparent machen und Auskunft über die Bewertung geben. Insbesondere, wenn die Versetzung gefährdet sei, würden Schüler und Eltern frühzeitig informiert. «Wir hoffen, dass Lehrer mit Schülern reden, wenn sie nicht so gut stehen.»

Der Landesschülerrat beklagte insbesondere mit Blick auf das Abitur einen gestiegenen Leistungsdruck. Da für eine wachsende Zahl von Studienfächern für die Zulassung inzwischen ein sehr guter Notendurchschnitt verlangt werde, ständen die Schüler unter Druck. Wenn eine steigende Zahl von Schülern mit hervorragenden Noten ihre Schulzeit beendete, bedeute das nicht, dass die Prüfungen leichter geworden seien. Die zentrale Aufgabenstellung und Vorgaben zur Bewertung gäben den Lehrern kaum Spielraum, den Notenschnitt zu heben. dpa