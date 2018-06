Große Unterstützung für Erdogan in Norddeutschland

Bei der türkischen Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan bei den im Norden Deutschlands lebenden Türken ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als zu Hause. Im Einzugsbereich des Generalkonsulats Hannover stimmten 60,1 Prozent für Erdogan, im Bereich des Hamburger Generalkonsulats 59,3 Prozent, wie die Auszählung der Stimmen ergab. Im Bundesdurchschnitt stimmten von den hier lebenden Türken 65 Prozent für Erdogan. In der Türkei selber erhielt er 52,6 Prozent der Stimmen.

Erdogan hängte seine Konkurrenten bei der Wahl in Deutschland weit ab. Sein stärkster Mitbewerber Muharrem Ince von der linksliberalen Oppositionspartei CHP kam auf 21,8 Prozent. Im Bereich Hannover erhielt Ince 20,6 Prozent und im Hamburger Bereich 24,8 Prozent. Der Kandidat der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas, erhielt bundesweit 9,5 Prozent, im Raum Hannover 16,1 und im Bereich Hamburg 12,9 Prozent.

Bei der Parlamentswahl erhielt Erdogans islamisch-konservative AKP in Deutschland mit 56,3 Prozent sogar die absolute Mehrheit, in Hannover waren es 53,1 und in Hamburg 51,1 Prozent.

Nicht als AKP-Abgeordneter ins neue türkische Parlament gewählt wurde der ehemalige niedersächsische SPD-Landtagsabgeordnete Mustafa Erkan aus Neustadt am Rübenberge. In Antalya, wohin Erkan umgezogen war, zog die AKP sechs Mandate an Land, Erkan stand auf Listenplatz zehn. dpa