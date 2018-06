Schaumburg/Weserbergland. Ein Mann war in die Wohnung seiner Ex-Frau eingedrungen und hatte sich und die Frau auf dem Balkon mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet.

Mann will sich und seine Ex-Frau in Schaumburg anzünden

Ein Mann im Weserbergland hat am Mittwochmorgen versucht, sich und seine frühere Ehefrau zu verbrennen. Dabei erlitt der Mann schwerste Brandverletzungen erlitten und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, wie ein Polizeisprecher in Stadthagen sagte.

Ein Mann war gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Frau in der Ortschaft Schaumburg eingedrungen, hatte sich und die Frau auf dem Balkon mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und dann angezündet. Während er selbst schwerste Verletzungen erlitten habe, sei es dem Mann nicht gelungen, die Frau in Brand zu setzen, sagte der Sprecher. Weitere Details wollte die Polizei im Lauf des Tages bekannt geben. dpa