Ex-Landtagspräsident Busemann als Rebell gegen Reformationstag

Der zur Landtags-Abstimmung anstehende Gesetzesentwurf über die Einführung eines neuen Feiertages in Niedersachsen stößt wegen des Auswahlverfahrens weiter auf Kritik. „Ich finde das Verfahren nicht ganz glücklich, weil das Ergebnis von oben gesetzt wurde, ohne dass ein inhaltlicher Anspruch formuliert wurde“, sagt der ehemalige Landtagspräsident und Abgeordnete Bernd Busemann der Deutschen Presse-Agentur. Er fordert daher: „Das ganze Land muss sich bei dem Feiertag wiederfinden, sonst droht er für allzu viele ein Landes-Ausschlaftag zu werden.“

Der CDU-Politiker – der sich selbst als Urheber der Festtags-Debatte sieht – spricht sich als Teil einer 14-köpfigen Abgeordneten-Gruppe für den Buß- und Bettag aus. Die rot-schwarze Landesregierung dagegen will den Reformationstag am 31. Oktober zum neuen gesetzlichen Feiertag machen, über den am kommenden Dienstag der Landtag in Hannover entscheiden wird. Neben dem Entwurf der Landesregierung für den Reformationstag und den für den Buß- und Bettag gibt es noch einen dritten Antrag der Grünen. Sie fordern statt eines neuen kirchlichen Feiertags zwei neue weltliche Feiertage und sprechen sich für den Europatag (9. Mai) und den Weltfrauentag (8. März) aus. dpa