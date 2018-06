Feuerwehr rettet Baby bei Hannover aus heißem Auto

Die Feuerwehr hat ein sieben Monate altes Baby in Wennigsen in der Region Hannover aus einem heißen Auto gerettet. Nachdem die Mutter ihr Kind auf dem Rücksitz im Kindersitz angeschnallt hatte und die Beifahrertür schloss, sei das Auto plötzlich verriegelt gewesen, sagte Feuerwehrsprecherin Julia Heumann-Friedrichs am Dienstag. Der Schlüssel war bei dem Vorfall am Montagnachmittag demnach neben den Kindersitz gefallen.

Laut einem Medienbericht konnte die Mutter das Auto, das am Corvinus-Zentrum im Ortsteil Wennigser Mark geparkt war, nicht mehr öffnen und rief die Feuerwehr. «Wir waren schnell vor Ort, weil unsere Wache nur wenige Meter entfernt ist», sagte die Sprecherin. Die Feuerwehr schlug daraufhin vorsichtig eine hintere Seitenscheibe des Wagens ein, entfernte das Glas und befreite das Kind. Die Einsatzkräfte konnten Mutter und Baby nach der Rettung beruhigen. Es ging beiden laut der Sprecherin nach dem Einsatz gut. dpa