Urteil in Hildesheim erwartet - Prozess um totgeprügelte Mutter

Im Prozess um eine zu Tode geprügelte Mutter von drei kleinen Mädchen wird an diesem Freitag (11.00 Uhr) das Urteil vor dem Landgericht Hildesheim erwartet. Wegen Mordes angeklagt ist ein 32 Jahre alter Afghane. Er soll seine Ehefrau vor den Augen der vier, sieben und neun Jahre alten Töchter in deren Wohnung in Grünenplan so brutal mit Schlägen und Tritten misshandelt haben, dass die Frau ins Koma fiel und elf Tage später im Krankenhaus starb. Selbst der hinzugeeilte Vermieter konnte den Mann am 3. Januar laut Anklage nicht von seinem Gewaltexzess abhalten. Er habe mehrfach mit seinen festen Winterschuhen kräftig auf Gesicht, Hals und Kopf der am Boden liegenden Frau getreten.

Die Staatsanwaltschaft hatte am letzten Verhandlungstag auf eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes plädiert und beantragt, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Damit wäre eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren unmöglich. Die Verteidigung forderte hingegen eine Verurteilung wegen Totschlags und nannte kein Strafmaß. Zum Prozessauftakt hatte der Afghane die Attacke zwar gestanden, aber eine Tötungsabsicht bestritten.

Das Paar war mit seinen drei kleinen Kindern Ende 2015 aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Die Mädchen, die jetzt in der Obhut des Jugendamtes sind, werden als Nebenkläger von Anwälten vertreten. Diese schlossen sich der Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer lebenslangen Freiheitsstrafe an. Auslöser der Attacke war laut Anklage die Trennung der Frau von ihrem Ehemann. Schon zuvor war zweimal die Polizei wegen häuslicher Gewalt zur Hilfe gerufen worden. Daraufhin durfte der 32-Jährige nicht mehr in der Wohnung leben, sondern nur noch seine Töchter für gemeinsame Aktivitäten abholen. dpa