Justin-Bieber-Affe hat Nachwuchs

Hodenhagen . Einst reiste Äffchen Mally mit Popstar Justin Bieber (24) um die Welt, nun hat das Tier im Serengeti-Park in der Lüneburger Heide erstmals für Nachwuchs gesorgt. Der Weißschulterkapuzineraffe, ein Männchen, lebt seit einigen Jahren in Hodenhagen. Das Tier war 2013 mit Bieber in einem Privatjet...