Niedersachsens Kommunen bemängeln schlechte Ärzteversorgung

Niedersachsens Kommunen haben viele Forderungen an die Landesregierung: Gut sechs Monate nach dem Start müsse die SPD/CDU-Koalition noch viele Handlungsfelder angehen, sagte ein Sprecher des Niedersächsisches Städte- und Gemeindebundes. Als Beispiele nannte er unter anderem die schlechte Ärzteversorgung in vielen Landesteilen und mangelhafte Internetanbindung.

Zudem sei mehr Polizei auch in kleinen und mittleren Städten und Gemeinden erforderlich, sagte der Sprecher des Städte- und Gemeindebundes vor Beginn der Mitgliederversammlung, die am Mittwoch in Hattorf am Harz stattfindet.

Dabei will der Verband in Anwesenheit von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine erste Bilanz der Arbeit der SPD/CDU-Landesregierung aus Sicht der Kommunen ziehen. Die Koalition hatte ihre Arbeit am 22. November 2017 aufgenommen. dpa