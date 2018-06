Falsche Polizisten betrügen altes Ehepaar um 130 000 Euro

. Falsche Polizisten haben einem 87 und 92 Jahre alten Ehepaar aus Afferde im Weserbergland rund 130 000 Euro abgeknöpft, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Eheleute hatten Gold und Bargeld in einem Mülleimer deponiert, sagte ein Sprecher. Die angeblichen Polizisten hatten den Senioren am...