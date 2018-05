Autohaus in Cuxhaven steht in Flammen

Cuxhaven Ein Autohaus in Bad Bederkesa im Landkreis Cuxhaven brennt lichterloh. Werkstatt und Reifenlager stehen in Flammen, dadurch entstehe dichter Rauch, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. „Die Feuerwehren versuchen das in Griff zu bekommen.“ Die Einsatzkräfte haben Verstärkung angefordert. Anwohner sollen wegen des Qualms Fenster und Türen geschlossen halten. Wie es zu dem Feuer in dem Autohaus kommen konnte, konnte die Polizei am Vormittag noch nicht sagen. Auch die Schadenshöhe war zunächst unklar. dpa