Asyl-Affäre: Innenminister Pistorius fordert zügige Aufklärung

Berlin/Hannover In der Asyl-Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) fordert Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) eine zügige Aufklärung. Im Deutschlandfunk verwies Pistorius am Mittwoch darauf, dass er im August/September 2016 von Unregelmäßigkeiten erfahren habe, als eine bereits veranlasste Abschiebung von der Bremer Bamf-Außenstelle gestoppt worden sei. „Das hat uns alle sehr verwundert“, sagte der SPD-Politiker. Daraufhin habe er einen Brief an das Bamf geschrieben, der aber unbeantwortet geblieben sei.dpa

